“Para que le bajes”: golpean y amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali

El periodista Jorge Heras fue agredido a golpes cuando estaba a punto de entrar al inmueble, donde se transmite su programa “Ciudad Capital“, vía streaming y radio abierta, en Mexicali, Baja California.

Heras relató que dos hombres se le acercaron, uno de ellos le pidió un vaso de agua y, al tratar de ingresar al lugar, fue golpeado directamente en el rostro, lo que lo hizo caer al suelo.

“Un hombre robusto, pelón, yo al parecer le vi bigote, y otro más flaco estaba con una tipo pala de estas para recoger las hojas”, recordó el periodista, quien lleva más de 15 años de trayectoria.

El comunicador narró que los agresores le dieron patadas mientras le advertían “para que le bajes de huevos Heras”. Una mujer que presenció el ataque gritó a los hombres para detenerlos, lo que permitió que el afectado pudiera subir a su vehículo y llamar a emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado, así como de la Policía Municipal.

El comunicador informó que presentará una denuncia ante las instancias correspondientes.

¿Qué dijo la gobernadora del ataque al periodista?

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar calificó como “un acto cobarde que atenta no sólo contra su integridad, sino también contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada”.

