¿Por qué cancelaron el programa “Pancita Llena, Corazón Contento” de desayunos escolares en Tijuana?

Suspenden desayunos escolares en Tijuana. Foto: GettyImagen

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó la suspensión temporal del programa de desayunos escolares “Pancita Llena, Corazón Contento” en Tijuana, como parte de una acción preventiva mientras se llevan a cabo análisis sanitarios.

¿Por qué suspendieron “Pancita Llena, Corazón Contento” programa de desayunos escolares en Baja California?

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal compartió un comunicado en el que explicó que recientemente se presentó un caso aislado de intoxicación en algunas escuelas primarias de Tijuana, el cual fue atendido de inmediato por las autoridades pertinentes.

Indicó además que los menores afectados se encuentran en buen estado de salud, luego de recibir atención médica oportuna desde el día del incidente.

Por otro lado, también destacó que este programa es uno de los mayores compromisos de su administración con la alimentación y el bienestar infantil.

“Gracias a este esfuerzo, se han entregado más de 136 millones de desayunos nutritivos en todo el estado desde el inicio de mi gobierno”. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

La gobernadora resaltó que, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COferis), se realizaron revisiones y supervisiones exhaustivas para garantizar que los procesos del programa mantengan los más altos estándares de calidad e higiene.

“De manera preventiva y transparente, se decidió suspender temporalmente la entrega de desayunos y comidas en Tijuana hasta contar con los resultados de laboratorio”, precisó la funcionaria, quien subrayó que el bienestar de la niñez seguirá siendo prioridad para su administración.

Estudiantes de Baja California se intoxican con desayunos

El pasado viernes 3 de octubre, autoridades de salud informaron que ciertos alumnos de distintas escuelas primarias en Tijuana presentaron síntomas de intoxicación, presuntamente relacionados con los alimentos distribuidos dentro del programa escolar.

De acuerdo con la prensa local, los estudiantes fueron trasladados a centros médicos, donde permanecieron en observación y posteriormente recibieron pre-alta hospitalaria, sin reportes de gravedad.

Las autoridades confirmaron que se realizaron tomas de muestras en agua purificada y alimentos preparados con pollo para determinar la causa exacta del incidente. Los resultados serán analizados por la Cofepris y servirán para reforzar los protocolos de seguridad alimentaria en todos los planteles del estado.

