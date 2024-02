Esta es la razón por la que por qué Tijuana no es la capital de BC. Foto: UnoTV

Seguramente, si eres de Baja California, alguna vez te has cuestionado: ¿Por qué Tijuana no es la capital del estado si es la ciudad más famosa? Aunque no lo creas, ésta es una pregunta muy común debatida en redes sociales que tiene respuestas que van desde el número de habitantes hasta los tacos que venden. Es por ello que hoy te damos la verdadera respuesta a tal interrogante.

En nuestra cotidianidad, Tijuana es sede de mil escenarios, ya sean políticos, por temas de migración, seguridad e incluso de hechos random. Todos estos puntos han hecho que gane popularidad entre los bajacalifornianos y el resto de los mexicanos. Por su parte, Mexicali, pese a ser la capital de Baja California, es poco conocida debido al ritmo más tranquilo de vida que lleva.

Sin embargo, anteriormente, Mexicali era la ciudad más importante del estado, pues tenía no solo el mayor número de habitantes, sino que también tenía el mayor índice de producción del estado. Estas fueron algunas de las razones por las que se le declaró capital.

Pero, ¿por qué Tijuana no es la capital de Baja California actualmente?

Si bien el panorama ya es diferente, como se mencionó, esas fueron solo algunas de las razones por las que la ciudad fronteriza no fue declarada capital del estado.

La verdadera razón por la que Tijuana no es la capital de Baja California se remite a un acuerdo que impide que tanto las ciudades fronterizas como los puertos sean considerados centros del estado.

Dicha decisión surgió en el siglo XVI cuando se advirtió que piratas y vándalos podían tomar los puertos y ciudades de la costa, por lo que era riesgoso tener la metrópoli en este espacio. Fue por ello que se decidió que las capitales debían estar lejos de estos puntos.

Así como Tijuana, otras ciudades importantes de sus estados como Acapulco, Guerrero; Puerto de Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas, tampoco son centros de su ciudad, por esta razón geográfica.

¿Y podría ser Tijuana la capital de Baja California en el futuro?

En los últimos años, ha habido un debate creciente sobre la posibilidad de cambiar la capital de Baja California a Tijuana. Esto se debe en parte al crecimiento de Tijuana, que ahora es la ciudad más poblada del estado. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre si este cambio sería beneficioso para el estado.

Cabe destacar que la decisión de cambiar la capital de un estado no es algo que se tome a la ligera. Se requiere un análisis exhaustivo de los pros y los contras de tal cambio, así como un consenso entre la población del estado.

