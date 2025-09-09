¿Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California vinculado a red de huachicol fiscal?

GENERANDO AUDIO...

Ernesto Ruffo dice estar dispuesto a ser investigado. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de Baja California (BC), se encuentra en el centro de la atención mediática tras ser mencionado en investigaciones sobre una presunta red de huachicol fiscal.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE BC), encabezada por María Elena Andrade, señaló que hasta el momento no se ha solicitado apoyo para cumplir una orden de aprehensión en su contra, Marina del Pilar, gobernadora del estado, se pronunció al respecto apoyando a las autoridades.

“Pues ya vemos el día sábado que se juntaron estas órdenes de aprehensión, investigaciones, nosotros vamos a estar atentos a lo que establezcan las autoridades federales y las investigaciones, se involucra un exgobernador de Baja California”. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de BC ligado a red de huachicol?

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Ernesto Ruffo Appel estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y trabajó en el sector privado antes de iniciar su carrera política en 1982 dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

Fue presidente municipal de Ensenada en 1986, y en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en Baja California, un hito histórico que marcó el camino hacia la alternancia democrática en México. Entre 1989 y 1995 gobernó el estado y posteriormente se mantuvo activo en el Consejo Nacional del PAN.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué es el huachicol fiscal? Conoce la ruta de este delito]

De acuerdo con medios locales, Ruffo Appel estaría vinculado al megadecomiso de 15 millones de litros de combustible del pasado 7 de julio.

El exmandatario es socio mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V., empresa originalmente dedicada al sector inmobiliario, que en 2019 amplió su objeto social al mercado energético, abarcando importación, almacenamiento y comercialización de combustibles. En 2023, Ingemar obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, un hecho destacado por el contexto de congelamiento de nuevos permisos de importación.

Ernesto Ruffo Appel responde ante acusaciones

Ernesto Ruffo defendió la legalidad de Ingemar y aclaró que su rol se limita al permiso de importación otorgado por la CRE, mientras la comercialización corresponde a Crismón Hidrocarburos y Derivados. Asimismo, aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades y señaló que ya prepara su defensa, criticando al mismo tiempo la situación actual del Poder Judicial tras las elecciones recientes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]