¿Quién es Liriko Wan, el rapero que ha sido implicado en el feminicidio de Paola Bañuelos?

Presuntamente, Sergio Daniel, sujeto investigado por el feminicidio de Paola Bañuelos, señaló al rapero Liriko Wan y a Jacob Silva como cómplices del asesinato.

El pasado 11 de julio, la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó sobre la localización del cuerpo sin vida de la joven en la zona de Islas Agrarias. Horas después, Sergio Daniel, conductor de Didi y probable responsable de la muerte de Paola, se entregó a las autoridades.

En diversas redes sociales empezaron a circular capturas de pantalla de perfiles de Facebook, donde supuestamente, antes de que el conductor de la aplicación se entregara, acusó a otras dos personas de estar involucradas en el asesinato. Las identidades corresponden al rapero Liriko Wan y a Jacob Silva.

Junto a estas capturas de pantalla, también se mostraron unos chats donde Sergio Daniel confiesa que dejó a Paola Bañuelos, donde Liriko Wan y Jacob Silva le indicaron. Aunque al momento no se ha comprobado la veracidad de estos chats, las redes sociales han condenado a ambos acusados.

Tras estas acusaciones, el cantante salió a pronunciarse en un video compartido por la cuenta “Medios Obson”:

“Hice este video para expresarme, ya que últimamente he estado recibiendo amenazas, me han estado atacando en redes sociales por culpa de un Facebook falso que dijo cosas que no son reales donde me mencionan a mí. Yo sé que Mexicali está de luto, es muy lamentable lo que pasó, yo no sé si a lo mejor me juzgan por mi apariencia, mi música o mis letras que son violentas, pero solo es libertad, me expreso así y no por eso soy así. Yo no soy una persona que realmente dañe a otras personas, a mí me educaron bien en mi casa, es muy lamentable lo que está pasando, pero sí me gustaría que la gente hiciera conciencia… yo no soy la persona que están buscando”.

Liriko Wan, rapero acusado del feminicidio de Paola Bañuelos