¿Quién es Nirvana Hank, joven tijuanense que es criticada en redes por mostrar sus lujos?

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales el nombre de la tijuanense “Nirvana Hank”. Esto debido a que la influencer subió un trend viral; sin embargo, fue tundida por los usuarios por presumir el lujoso estilo de vida que tiene en su casa de Tijuana, Baja California.

En dicha grabación, la joven muestra las cosas poco comunes que tiene en su casa. Si bien, de estas destacan varias como un casino propio o una estatua enorme, los usuarios mostraron indignación porque la mujer posee una jirafa, que “al igual que Benito vive en un espacio reducido y poco digno”.

Este y otros factores, hicieron que el video no tardara mucho en viralizarse, por lo que muchos se preguntan: ¿Quién es Nirvana Hank? Y ¿por qué goza de tales exuberancias?

Nirvana Hank es la descendiente de Jorge Hank Rhon, empresario y expresidente municipal de Tijuana de 2004 a 2007. Su madre fue la exdiputada federal María Elvia Amaya, quien falleció por cáncer en 2012.

La influencer de 24 años es una de las 23 hijas e hijos del multimillonario, tiene un gemelo que denomina “su dúo”; ambos cumplen en el mes de noviembre, por lo que su signo zodiacal es escorpio.

Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de lujos y viajes; pues al ser la hija del empresario de Caliente.mx, podía darse estos gustos. En redes sociales, la joven comparte fotos sobre su exuberante estilo de vida donde presume a sus animales exóticos y sus salidas al extranjero.

Debido a que su padre es el dueño del club Xolos de Tijuana, Nirvana Hank es fanática del futbol y constantemente va a apoyar al equipo. Sin embargo, su verdadera pasión son los deportes ecuestres, pues es una gran jinete.

Actualmente, la tijuanense se desempeña como socialité, creadora de contenido y conferencista. En sus charlas, Nirvana Hank habla sobre como venció una grave enfermedad que padeció: el alcoholismo.

Mediante las redes sociales, la joven tijuanense expuso que a los 17 años sufrió une grave adicción hacia las bebidas alcohólicas. Debido a este vicio, Nirvana Hank tuvo que pasar por un rato no tan agradable en una granja de anexados:

“Yo pensaba que iba a ir a una clínica fresa, nunca me imaginé que iba a terminar en una granja anexada. Las primeras dos semanas me la pasaba ideando: Voy a ir con la madrina y le voy a decir que todo esto es un error… Me dijo: ‘Tú lo que eres es soberbia’ y le dije: ‘Te voy a demandar, te voy a quitar todo, así que déjame ir’. Estar anexada no es fácil, pero funciona”.

Nirvana Hank, hija de Jorge Hank