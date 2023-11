Reabren PedWest de norte a sur tras más de 3 años y medio cerrado

La espera concluyó y, finalmente, el PedWest, cruce fronterizo peatonal Oeste de la garita de San Ysidro, ha reabierto para operar de Estados Unidos a México, en un horario restringido de las 14:00 a las 23:00 horas, los siete días de la semana.

La noticia fue recibida con satisfacción entre las personas que cruzan regularmente la frontera en esta zona.

Desde antes de la apertura del PedWest o garita Oeste, las personas comenzaron a formarse para ser los primeros en cruzar de San Ysidro a Tijuana.

“La verdad se me hace muy padre porque, pues, se me hace más rápido el acceso por este lado, más fluido que ir hasta allá, más lejos”.

“De maravilla, porque sí, por allá, estamos más retirados, más lejos, más cansado. – ¿Qué pensó cuándo se enteró? – Pues ya me iba por allá ahorita, me dijeron que van a abrir a las tres, ha, pues, me vine para acá”.

Irma