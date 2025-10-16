GENERANDO AUDIO...

Habitantes de las playas de Tijuana reportaron la noche de este miércoles explosiones y disparos cerca de la franja fronteriza con Estados Unidos y de las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Baja Califonia. De acuerdo con testigos, helicópteros y drones sobrevolaron la zona tras el lanzamiento de al menos una granada contra sus instalaciones

Trasciende que los ataques podrían involucrar el uso de drones con explosivos, dada la aparición reciente de este tipo de tácticas en zonas fronterizas.

Fuentes extraoficiales señalan que autoridades mexicanas desplegaron un operativo de los tres niveles de gobierno, con la participación del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones policiales federales, que mantienen un amplio despliegue en los alrededores del área., mientras se especula que una aeronave estadounidense también habría participado.

Las instalaciones de la FGE en Playas de Tijuana se encuentran custodiadas, sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado si se trató del derribo de un dron o de otro tipo de objeto.

Reacción diplomática: alerta del consulado de EE. UU.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana difundió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos y personal diplomático en la región fronteriza. El mensaje advierte mantener prudencia, evitar zonas de riesgo y estar atentos a actualizaciones locales.

El hecho ocurre semanas después de una serie de agresiones directas contra instalaciones de la Fiscalía estatal en Ensenada, Tijuana y Mexicali, donde fueron incendiados vehículos y colocados mensajes con amenazas.

Por ahora, la situación en playas de Tijuana se mantiene en calma, y el tráfico comienza a restablecerse de forma gradual. Las autoridades han pedido no difundir versiones no confirmadas hasta que se presenten los resultados oficiales de la investigación.

En tanto, la Fiscalía de Baja California informó que ofrecerá una conferencia de prensa para detallar lo ocurrido.