Residentes de California cruzan frontera hacia Tijuana para tramitar nacionalidad mexicana

Cientos de residentes de California están cruzando la frontera hacia Tijuana, no por turismo ni por compras, sino en busca de un documento que para muchos representa seguridad, ahorro y un lazo con sus raíces: el acta de nacimiento mexicana.

Aprovechan una jornada de trámites sin costo denominada “Soy México” para obtener la doble nacionalidad para hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero, un proceso que en Estados Unidos puede ser costoso y tardado.

Las filas en el Palacio Municipal de Tijuana son la evidencia.

Familias enteras, algunas que manejaron por horas desde condados como Los Ángeles o Temecula, esperan para obtener un documento que, aseguran, es más importante que nunca.

“Económicamente, tiene una ventaja muy buena, es decir, se te exenta el pago de una inexistencia local, que el costo es de 400 aproximadamente, aunado también a la apostilla y traducción, que oscila entre 2,000 a 5,000 pesos. En esta oficialía te puedo decir que tenemos un aproximado de 600 y en toda la ciudad llevamos un aproximado de 1,074 trámites recepcionados”, destaca Diana Lugo Beltrán, Oficial del Registro Civil de Tijuana.

Para los padres, el beneficio va más allá del ahorro. Para Bianca, quien acudió a registrar a su bebé, significa simplificar los viajes y evitar trámites complicados en el futuro.

“Pues es benéfico, ¿no? Tener la doble nacionalidad. A la hora de viajar, mi niño, el mayor, tiene que sacar que el permiso. Mejor si le podemos otorgar la nacionalidad nosotros”, señala Bianca, residente de California.

Para otros, como Irma Álvarez, quien viajó desde Los Ángeles, la nacionalidad mexicana abre la puerta a derechos que de otra forma no tendría, como la posibilidad de poseer propiedades en México.

“La ventaja para mí, exclusivamente, es que nosotros tenemos familia en México, en Guadalajara, tenemos propiedades y tengo entendido que como ciudadana no tengo esos derechos y pues estoy aprovechando”, refiere Irma Álvarez.

Sin embargo, para algunos, la decisión de obtener la ciudadanía mexicana tiene un trasfondo más profundo, motivado por el actual clima social y político en Estados Unidos.

Esteban Montes, de 48 años, no descarta un futuro en México.

“Tratando de hacer mi doble nacionalidad, pues espero tener un futuro en México. Por las condiciones, como están en Estados Unidos, a veces uno piensa, a lo mejor puedo estar ya mejor acá, porque allá muchas cosas están pasando, están cerrando las puertas a los que son de color”, señala Esteban Montes, residente de Ventura.

La campaña, que estará vigente durante agosto y septiembre en las 11 oficialías del Registro Civil de Tijuana, se ha convertido en un puente para que cientos de personas reafirmen su identidad.

Para ellos, más que un simple papel, es la certeza de pertenecer a dos naciones y tener, como dice Esteban, un plan B por si las cosas en Estados Unidos se complican.