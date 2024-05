Sigue la crisis por desabasto de combustible en Tijuana y playas de Rosarito

Ya han pasado cinco días desde que los habitantes del ejido Maclovio Rojas en Tijuana realizaran un bloqueo a la planta de Pemex en Playas de Rosarito.



Ellos exigen la regularización de sus predios.



Esta acción ha provocado una severa crisis de abasto de combustible en las estaciones de servicio de ambas ciudades, que afecta tanto a conductores como a los trabajadores de las gasolineras.



Los ingresos que han dejado de percibir por la falta de clientes, ya se comienza a resentir en sus bolsillos.

“Nuestras propinas es una parte de nuestro sueldo. El primer día no afectó, pero ya es el cuarto día y creo que sí nos está afectando, créeme, nos está afectando”. Fabiola Berti | Despachadora de gasolina

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“No tengo un porcentaje en específico, porque no todos los días son iguales, pero de mis propinas pues depende mucho la estabilidad de mis hijas, pues de familia, de mi casa”. Brenda Huerta | Despachadora de gasolina



Estas trabajadoras hicieron un llamado tanto a las autoridades como a los manifestantes para resolver el conflicto, pues no tienen certeza de cuando la situación podría regularizarse.

“Queremos pedir a las autoridades que por favor lleguen a un acuerdo, porque nos están afectando a terceras personas. Pues nunca yo le había dicho a mi mamá que no podía y hay un medicamento que no te puede esperar, que puedes hacer, pues yo me siento… pues sí me siento desesperada la verdad”. Guadalupe Rivas | Despachadora de gasolina



Además, la situación ha llevado a que muchos residentes crucen la frontera hacia Estados Unidos para cargar combustible y abastecerse de gasolina, mientras que los empresarios mantienen pláticas con Pemex en espera de una solución pronta.

“Nos dicen que vienen las pipas y bueno, desafortunadamente no llegan. Somos las que estamos ahorita armando nuestro plan “B”, somos las que estamos insistiendo con el proveedor para que nos surta el combustible”. Patricia Saharagui | Portavoz de Rendi Chicas



El titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez, aseguró este miércoles que no hay desabasto de combustibles en el estado, y que Pemex está haciendo el esfuerzo de llevar pipas de gasolina hacia Tijuana, Mexicali y Ensenada para que exista el abasto suficiente.



Mientras la comunidad sigue a la espera de restablecer el abasto y aliviar la presión económica sobre los trabajadores de las gasolineras y sus familias.