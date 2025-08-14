Sin corazón: amarra a perro y le pone bozal para golpearlo en calles de Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Sujeto agrede a su perro en Tijuana. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

Un nuevo caso de crueldad animal ha conmocionado a Tijuana luego de que se difundiera un video donde un joven agrede violentamente a un perro amarrado y con bozal. La grabación, compartida en redes sociales, muestra cómo el animal recibe múltiples golpes mientras transeúntes intentan intervenir.

Video: golpea a perro amarrado y con bozal en Tijuana

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción:

A través de redes sociales, la asociación Peludos Desamparados alertó sobre un caso de maltrato animal ocurrido en la Hacienda Agua Caliente, privada Vista Dorada, en Tijuana, Baja California.

En las imágenes, que no incluyen sonido, se ve a un hombre con playera negra golpeando con un zapato a un perro de tamaño mediano y color café, similar a un pitbull. Al percatarse de la presencia de un automovilista, quien toca el claxon para detener la agresión, el joven continúa golpeando al animal durante varios segundos.

El video muestra cómo el perro, ya herido, recibe golpes en la cabeza, el lomo y la boca. Posteriormente, el agresor lo arrastra con una correa hacia otra esquina, continuando con la violencia hasta que el animal queda visiblemente afectado por el dolor. Finalmente, el hombre ingresa a la privada como si nada hubiera ocurrido, mientras el perro permanece bajo su control.

Ante esta situación, la organización Peludos Desamparados hizo un llamado a las autoridades para localizar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes, ya que consideran que el animal no puede continuar bajo estas condiciones. La denuncia busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y prevenir casos de crueldad.

Al momento, las autoridades locales no han informado si ya se inició algún procedimiento oficial.

