Suspenden clases en Baja California por brote del virus Coxsackie

Las clases en escuelas de nivel básico en Baja California fueron suspendidas este viernes 10 de octubre debido al aumento de contagios del virus Coxsackie, también conocido como la enfermedad de manos, pies y boca. La medida preventiva aplica en Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, San Felipe y San Quintín, informaron las autoridades estatales.

La decisión ha generado preocupación entre los padres de familia, quienes expresaron su inquietud ante la propagación del virus entre los estudiantes.

Aumento de contagios por virus Coxsackie en Baja California

En escuelas como la Primaria 20 de Noviembre en Tijuana, los casos comenzaron desde septiembre y se han presentado en ambos turnos. La señora Rosalía Huerta, abuela de un alumno afectado, relató que su nieto presentó fiebre, ampollas y lesiones bucales, síntomas característicos de la enfermedad, lo que dificultó su alimentación.

De acuerdo con Alberto Elenes, corresponsal de Uno TV, en algunos planteles donde se han detectado al menos seis casos, se decidió que uno de los grupos de sexto grado del turno vespertino tome clases virtuales durante diez días como medida de prevención.

La gobernadora de Baja California calificó el virus como una “afección leve y común”, asegurando que no hay motivo de alarma. Por su parte, la Secretaría de Salud estatal explicó que el padecimiento es benigno y no deja secuelas, aunque puede causar malestar general en los menores.

Las autoridades educativas anunciaron que este fin de semana se realizará una jornada de desinfección en los planteles y se instalarán filtros sanitarios para detectar posibles síntomas al ingreso. Se prevé que las actividades escolares se reanuden el lunes 13 de octubre con normalidad.

