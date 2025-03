Vendedora de fresas con crema en Tijuana denuncia que mujer le arrojó ácido en la cara

Me costo mucho hacer este video pero basta de quedarme callada a tantas injusticias que e vivido, desde mis inicios se me han inventado infinidad de cosas, todas acusaciones falsas a mi persona que por ser falsas las dejaba pasar porque al final del dia no había pruebas de nada porque todas era falsas y lo veía como chismes, porque yo se lo que soy y con eso me quedaba. En enero recibi agresion fisica de una persona, tampoco sali a tocar el tema aqui en redes por no generar morbo, hice todo legal, pero este lunes una persona desconocida para mi atento contra mi vida vaciándome acido, quemando mi ojo, mi boca, nariz y oido por dentro, pido ser escucha, NO soy una delincuente, no soy un asesina, soy una mujer que trabaja dia con dia para darle lo mejor a mi hija, a mi familia y mi trabajo habla por si solo, temo por mi familia, y que estas personas que intenten hacer algo mas,BASTA de tanta violencia. #fxmakeup #justicia