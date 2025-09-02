Volaris desvía vuelo Tijuana-La Paz a Hermosillo tras descenso inesperado

GENERANDO AUDIO...

Vuelo Tijuana-La Paz descendió 8 mil pies en trayecto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un avión de Volaris, en su ruta Tijuana-La Paz, aterrizó de emergencia en Hermosillo, el vuelo Y4-3230, que despegó la mañana de este lunes desde Baja California con destino a Baja California Sur, presentó un descenso de alrededor de 8 mil pies de altitud, lo que obligó a la tripulación a aplicar protocolos de seguridad y desviar la aeronave hacia Sonora.

¿Por qué descendió el vuelo y fue desviado?

De acuerdo con el informe oficial de Volaris, el avión que cubría la ruta Tijuana-La Paz experimentó una falla de presurización, lo que motivó un procedimiento de descenso controlado y su posterior aterrizaje en Hermosillo, en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira.

En un comunicado, la aerolínea indicó: “El vuelo 3230 presentó una falla de presurización, por lo que, en seguimiento a los protocolos de seguridad, procedió a descender y desviarse hacia el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, donde llegó sin contratiempos”.

Pasajeros desembarcaron sin incidentes

La compañía aérea precisó que tanto la tripulación como los pasajeros descendieron sin complicaciones y fueron atendidos en tierra. “Los pasajeros y la tripulación desembarcaron de forma segura y se encuentran en buen estado”, informó la empresa, añadiendo que se activaron apoyos logísticos para que los clientes pudieran continuar hacia su destino en el menor tiempo posible.

Seguridad aérea como prioridad

Volaris subrayó que su principal compromiso es resguardar la integridad de quienes viajan en sus aeronaves. “Nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros clientes y tripulación”, señaló la compañía al reiterar la activación de sus protocolos internos.

El avión de Volaris que aterrizó de emergencia en Hermosillo se mantiene bajo revisión técnica para descartar cualquier anomalía adicional, en tanto los pasajeros fueron reubicados en vuelos posteriores.

