Al menos 20 detenidos por pelea entre diputados de Morena en Congreso de Campeche

Pelea en Congreso de Campeche deja 20 detenidos. Fotos: Cuartoscuro / Ilustrativa

Al menos 20 personas fueron detenidas por una pelea entre diputados de Morena en el Congreso de Campeche tras la destitución de Alejandro Gómez Cazarín.

Al menos 20 detenidos por pelea en Congreso de Campeche

Los diputados de Morena destituyeron al presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez Cazarín, luego de una sesión.

Ver más ¡Se llevan pesado los de #Morena en #Campeche!



Una riña entre diputados de @PartidoMorenaMx en Congreso de Campeche deja 20 diputados detenidos, luego de que destituyeron a Alejandro Gómez Cazarín como presidente de la Junta de Gobierno y Administración. pic.twitter.com/3n9mZXoLg6 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 31, 2023

Sin embargo, otros diputados del partido, quienes son allegados al exlíder parlamentario, quisieron dialogar con sus compañeros, pero fueron retirados del Congreso.

Ver más #Campeche | Seguidores de Alejandro Gómez Cazarín irrumpieron durante la madrugada en la sede del Congreso del Estado, para exigir marcha atrás en su destitución. pic.twitter.com/MEODNTfOGv — La Barra Noticias (@enlabarra) October 31, 2023

Ante esta situación, un grupo de aproximadamente 30 personas intentó ingresar a las instalaciones, pero fueron agredidas, por lo que se originó una pelea.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía estatal detuvieron a 20 personas. El recinto Legislativo se encuentra acordonado, a fin de evitar más enfrentamientos.

Hallan arma tras pelea en Congreso de Campeche

Antonio Jiménez, quien es el nuevo coordinador de Morena en el Congreso de Campeche, señaló que se encontró un arma de fuego en la mochila de los manifestantes.

Asimismo, los diputados a favor de Alejandro Gómez Cazarín señalaron que intentaron dialogar con sus compañeros de Morena, pero fueron expulsados con violencia.

El excoordinador de Morena lamentó la situación, al mismo tiempo que llamó “traidores” a quienes lo quieren desaforar.

“Las puñaladas, puñaladas son. Me están orquestando todo un embate feroz en todos los niveles. No me voy a dejar y, en su momento, sacaré todas las evidencias que tengo, y voy a desnudar a cada uno de estos sectarios y traidores. Ahora resulta que, en pocas palabras, me quieren desaforar”, escribió Alejandro Gómez Cazarín en su cuenta de Facebook.

Es la primera vez en la historia legislativa de Campeche que un grupo de diputados de la misma bancada, en este caso Morena, se enfrentan entre sí.