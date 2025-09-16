Alcalde de Escárcega grita “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”

GENERANDO AUDIO...

Alcalde de Escárcega confunde a Josefa Ortiz en el Grito. Foto: Cuartoscuro

Durante la ceremonia del Grito de Independencia en Escárcega, Campeche, el alcalde de la demarcación se equivocó al nombrar a una de las heroínas de la Independencia de México. En lugar de gritar “¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!”, expresó: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre usuarios. El error llamó la atención por la confusión del apellido con el del actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

Video del error del alcalde de Escárcega en Fiestas Patrias

En las grabaciones compartidas en internet, como en la cuenta de X Sociedad Noticias, se observa cómo el funcionario municipal continúa con la arenga patriótica pese a la equivocación. Los asistentes en la explanada respondieron con los tradicionales “¡Viva!”, sin notar en ese instante la confusión.

El fragmento del discurso se viralizó durante la madrugada del 16 de septiembre, siendo compartido en distintas plataformas digitales, acompañado de comentarios y reacciones de los internautas.

Grito de Independencia en Escárcega

El Grito de Independencia se realiza cada 15 de septiembre en todo el país para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México. Autoridades municipales, estatales y federales encabezan la ceremonia, que incluye la mención de héroes y heroínas nacionales.

En el caso de Escárcega, Campeche, el acto cívico se llevó a cabo en la explanada municipal ante ciudadanos que participaron en la conmemoración.

