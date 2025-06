Aplican “ley mordaza” a periodista de Campeche

El periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, fue vinculado a proceso bajo el cargo de “discurso de odio”.



Todo por presuntamente haber criticado a la gobernadora Layda Sansores San Román, situación que ha generado controversia y preocupación por la libertad de expresión en el estado.



El periodista de 72 años narró a Uno TV, que la denuncias e intimidación por parte de funcionarios del gobierno de Campeche, comenzaron desde en el años 2022.

Sin embargo, fue hasta enero de este año cuando la gobernadora Layda Sansores presentó una denuncia en su contra por calumnias, difamación, delitos de odio y lo que resulte .

“Pues claro que es la Ley Mordaza, un gobernante en algunas situaciones utiliza la ley como garrote y cuando no le gusta no usa el razonamiento sino avienta pedradas” Luis González | Periodista

Tras la denuncia interpuesta por la gobernadora, el pasado 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso por presuntas notas y críticas que incitaban al odio en el medio de Tribuna de Campeche.



Ello a pesar de que el periodista demostró que desde el 2016 obtuvo su jubilación y ya no tiene relación con ese medio.

“Y me demanda como director, no me demanda en lo personal, si me demanda como director tiene que cobrarle al director de Tribuna que vaya y demande al director de Tribuna, considerando que yo no lo soy”. Luis González | Periodista