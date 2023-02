En Campeche, el periodista Luis Armando Mendoza denunció, a través de redes sociales, que intentaron incendiar su casa la madrugada del martes; el comunicador salió ileso porque logró apagar las llamas.

Mediante su cuenta de Facebook, Luis Armando Mendoza colocó unos videos en donde mostró los restos del fuego que logró sofocar. En su publicación, mencionó que sus perros comenzaron a ladrar muy fuerte, por lo que se levantó y pudo apagar las llamas antes de que se volvieran incontrolables.

En entrevista para el medio La Barra Noticias, de Campeche, el periodista aseguró que no tiene ningún enemigo, por lo que sospecha que el acto fue orquestado por el gobierno de Layda Sansores.

“Yo no tengo ningún tipo de enemigos. Mi actividad periodística ha sido crítica con el Gobierno actual y no hay que pensar mucho para deducir, para saber de dónde pudo venir esta acción malévola, no sé cómo llamarle”.