Se realiza la primera boda colectiva inclusiva de Campeche

Una pareja de hombres, una pareja trans, una con discapacidad auditiva y 62 parejas hombre-mujer firmaron su acta de matrimonio en el Domo del Jaguar de la capital de Campeche. Ésta es la primera vez que en el estado se realiza una boda colectiva inclusiva, a donde asistieron personas de diferentes edades.

Aunque Miguel Pérez y Victor Izaguirre llevan cinco años de conocerse y dos años de noviazgo, no pueden evitar estar nerviosos por el paso que van a dar.

Para Miguel, fue una gran decisión del Gobierno del estado el facilitarle a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer nupcias.

Para Ayunesi y Jesus Guadalupe, el día anhelado llegó: sin necesidad de viajar a otro estado, contrajeron nupcias en el municipio de Campeche.

Por su parte, Jesús Guadalupe se mostró contento porque por fin pudo casarse, algo que llevaba buscando por mucho tiempo.

“Ya teníamos tiempo que estábamos buscando para poder casarnos , pero no se podía, ya llegó el momento y qué bueno. La verdad, muy feliz, muy contento”.

La primera boda masiva inclusiva en Campeche fue aplaudida por integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, y por Patricia León López, titular de la Secretaría de Inclusión.

“También es inclusiva porque aquí se están casando no solamente hombres o mujeres, también se están casando los de las bodas homoparentales inclusivas, porque hay personas mayores que no se habían podido casar, adultos que no se habían podido casar”.

Explicó Patricia León López