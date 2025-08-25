Capturan a dos de los piratas que asaltaron plataforma de Pemex en Campeche

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Tabasco confirmó la captura de dos piratas. Foto: Armando de la Rosa

Dos presuntos integrantes de una banda de piratas modernos que asaltaron una plataforma petrolera en las costas de Campeche, fueron arrestados este fin de semana en Tabasco, así lo confirmó el fiscal general del estado, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Caen dos piratas implicados en el robo a una plataforma de Pemex en Tabasco

El funcionario explicó que la Fiscalía General de Tabasco se coordinó con la Secretaría de Marina Armada de México para desplegar un operativo en el que se logró el arresto de dos presuntos criminales que tenían en su poder diversos equipos especializados en la industria petrolera que fueron sustraídos de la plataforma petrolera que fue asaltada.

Fuentes consultadas por el equipo de Unotv.com, revelaron que el operativo para capturar a los presuntos criminales se realizó en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Los presuntos piratas habrían sido detenidos cuando movilizaban los equipos petroleros robados en una lancha y estaban desembarcando en Paraíso.

Piratas asaltan plataforma de Pemex en Campeche y se llevan 50 equipos

El pasado 18 de agosto, un grupo armado de presuntos piratas irrumpió en la plataforma Akal-R del Activo Cantarell, en la Sonda de Campeche, para cometer un robo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya confirmó y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El ataque dejó como saldo la sustracción de alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, sin que se reportaran trabajadores heridos.

