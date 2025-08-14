Detienen en Campeche a integrantes del CJNG con armas; una mujer es objetivo prioritario federal

| 21:15 | Adrián Virgen | UnoTV
Capturaron a una mujer objetivo prioritario. FOTO: Getty

Una gran movilización de policías estatales, elementos de la SEDENA y la Marina se registró en la sede de la FGR en Campeche, tras la detención de dos hombres, tres mujeres y cuatro menores —incluido un bebé— vinculados al CJNG. El operativo fue resultado de la coordinación entre las autoridades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

“Entre los detenidos hay una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal por delitos de alto impacto en Jalisco y homicidios con explosivos en drones a militares y policías”. Marcela Muñoz Martínez / Secretaria de seguridad pública

De acuerdo con el reporte, los detenidos viajaban en una camioneta Van blanca con placas de Michoacán que se dirigía a la capital campechana. Fue interceptada en el municipio de Champotón, donde se aseguró una pistola con las siglas del cártel, además de armas largas y cortas.

Coordinación interestatal permitió captura del CJNG

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que entre las detenidas se encuentra una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal, señalada por delitos de alto impacto en Jalisco, incluyendo homicidios contra militares y policías mediante el uso de explosivos en drones.

Las autoridades confirmaron que los menores quedaron bajo resguardo, mientras que los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Se entregan dos jóvenes acusados de violación contra Susan en Campeche

Campeche

Se entregan dos jóvenes acusados de violación contra Susan en Campeche

Periodistas de Campeche se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de tribunal

Campeche

Periodistas de Campeche se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de tribunal

Susan Saravia confronta a madres de sus presuntos agresores: “Esto no es un teatro”

Campeche

Susan Saravia confronta a madres de sus presuntos agresores: “Esto no es un teatro”

“Nuestros hijos son inocentes”, dicen madres de jóvenes acusados de violación grupal en Campeche

Campeche

“Nuestros hijos son inocentes”, dicen madres de jóvenes acusados de violación grupal en Campeche

Etiquetas: ,