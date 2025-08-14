GENERANDO AUDIO...

Capturaron a una mujer objetivo prioritario. FOTO: Getty

Una gran movilización de policías estatales, elementos de la SEDENA y la Marina se registró en la sede de la FGR en Campeche, tras la detención de dos hombres, tres mujeres y cuatro menores —incluido un bebé— vinculados al CJNG. El operativo fue resultado de la coordinación entre las autoridades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

“Entre los detenidos hay una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal por delitos de alto impacto en Jalisco y homicidios con explosivos en drones a militares y policías”. Marcela Muñoz Martínez / Secretaria de seguridad pública

De acuerdo con el reporte, los detenidos viajaban en una camioneta Van blanca con placas de Michoacán que se dirigía a la capital campechana. Fue interceptada en el municipio de Champotón, donde se aseguró una pistola con las siglas del cártel, además de armas largas y cortas.

Coordinación interestatal permitió captura del CJNG

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que entre las detenidas se encuentra una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal, señalada por delitos de alto impacto en Jalisco, incluyendo homicidios contra militares y policías mediante el uso de explosivos en drones.

Las autoridades confirmaron que los menores quedaron bajo resguardo, mientras que los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]