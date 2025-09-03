Fast track en Campeche: aprueban reforma a Ley de Expropiaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Congreso de Campeche

El Congreso de Campeche aprobó de manera rápida la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal. La aprobación se dio en sesión extraordinaria convocada por la bancada mayoritaria de Morena y fue respaldada por mayoría simple.

El dictamen establece las causas de expropiación bajo el concepto de “Utilidad Pública” y regula los procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio de bienes privados en el estado. La medida fue justificada por la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco de Campeche, lo que limita la construcción de vialidades y vivienda social para impulsar el desarrollo económico.

Reforma genera polémica

Sin embargo, la reforma ha generado polémica, pues la oposición señala que pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, quienes quedarían sujetos a decisiones ejecutivas sin posibilidad de impugnar. Según el Artículo 1 Bis, fracción III, la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará a los titulares afectados; si no son localizables o no responden en cinco días, el estado podrá tomar posesión de la propiedad. El Artículo 18 establece que, una vez decretada la expropiación, las secretarías correspondientes procederán a la ocupación inmediata de los bienes y a la ejecución de las obras proyectadas.

La diputada local del PT, Ana María López, señaló que la reforma podría favorecer a intereses particulares, y recordó los presuntos vínculos del exgobernador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, con la adquisición de terrenos a bajo costo durante administraciones anteriores. Desde 2022, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Moreno, quien declaró tener 13 propiedades entre 2012 y 2021, muchas en zonas de alta plusvalía.

La gobernadora Layda Sansores y legisladores de Morena, como Antonio Jiménez Gutiérrez, defendieron la reforma argumentando que busca la equitativa distribución de la riqueza y el desarrollo económico del estado. Por su parte, la diputada del PRI, Delma Rabelo, advirtió que la ley deja a los ciudadanos sin mecanismos efectivos para impugnar las expropiaciones, señalando que incluso los juicios de amparo serían insuficientes frente al control del Poder Judicial por parte del Gobierno estatal.

La aprobación de esta reforma abre un debate sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de la propiedad privada, así como sobre la transparencia y los posibles intereses políticos detrás de la medida.