Fiscalía de Campeche exige a Telemar nombres de periodistas por supuesto delito de calumnia

Piden nombres de periodistas que hablaron de Layda Sansores. Foto: Cuartoscuro

El medio Producciones Telemar publicó un oficio emitido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el que se le pide entregar el nombre de los periodistas que escribieron notas sobre la gobernadora Layda Sansores, esto con el fin de integrar una carpeta de investigación por el delito de “calumnia y lo que resulte”.

Especialistas consideran que esta orden es una forma de presión para controlar y censurar al medio local que ha publicado información crítica en contra del actual Gobierno del estado, similar a lo que sucedió con Tribuna de Campeche.

Denuncian presión de la Fiscalía de Campeche para censurar a Producciones Telemar

El oficio número 040/2025, emitido el 14 de octubre, le da un lapso de 5 días hábiles a Producciones Telamar para que entregue el nombre de los periodistas que redactaron 59 notas informativas, publicadas entre el 5 de enero de 2025 y el pasado 16 de septiembre. También se solicita el nombre del personal que autorizó su publicación.

En el oficio aparece el encabezado de cada una de las notas solicitadas, todas ellas tienen títulos que critican la administración de Layda Sansores y sus acciones como gobernadora de Campeche.

La petición de la Fiscalía se basa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a toda persona o servidor público a entregar la información que solicite el Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación, en este caso, por el delito de calumnia.

“La acción de la FGECAM refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales”, publicó Producciones Telamar en redes sociales.

En caso de que Producciones Telemar no entregue la información solicitada, podría enfrentar un proceso legal por desobediencia de la autoridad, además de una multa económica de 50 UMAs, lo que en 2025 equivale a 5 mil 657 pesos.