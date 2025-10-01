Gobierno de Campeche expropia terrenos de la mamá de “Alito” Moreno para construir una universidad

GENERANDO AUDIO...

Layda Sansores anunció la expropiación de terrenos. Fotos: Cuartoscuro

El Gobierno de Campeche anunció la expropiación de 8 hectáreas de cuatro predios del fraccionamiento Miramar para construir la Universidad Rosario Castellanos. Los terrenos pertenecen a la mamá de Alejandro “Alito” Moreno, al arquitecto del dirigente del PRI y otros dos particulares.

Expropian en Campeche terrenos de la mamá y el arquitecto de “Alito” Moreno

A principios de septiembre de 2025, el Congreso de Campeche aprobó varias modificaciones a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad, las cuales le dan facultades al Gobierno estatal de expropiar terrenos de particulares si es que tienen alguna utilidad pública, como la construcción de calles, hospitales o escuelas.

El pasado lunes, en el Periódico Oficial del Estado se anunciaron las primeras expropiaciones con fines de utilidad pública bajo la nueva ley, en este caso, para construir la Universidad Rosario Castellanos en el fraccionamiento Miramar.

[TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Moreno acusa a Morena de “narcodictadura”; se lanza contra Adán Augusto]

Uno de los cuatro predios pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de “Alito” Moreno, mientras que otro de los terrenos es propiedad de Juan José Salazar Ferrer, señalado como arquitecto del exgobernador de Campeche. El decreto oficial también menciona a Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar.

A las cuatro personas mencionadas se les da un lapso de 5 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado, para presentar las pruebas que consideren necesarias para defender su caso.

Es un acto de justicia: Layda Sansores sobre los terrenos de la mamá de “Alito” Moreno

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, declaró en su programa “Martes del Jaguar” que la expropiación del predio de la mamá de “Alito” Moreno es un “acto de justicia”. También mencionó que se han detectado 34 propiedades relacionadas con el presidente del PRI.

“Este terreno lo puso a nombre de su mamá y el otro lo puso a nombre de su abogado, de su arquitecto (…) este predio es una chulada. Tenemos pocos recursos para construir la universidad, pero ya nos avanzó Alito”.

De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, la construcción de la Universidad Rosario Castellanos comenzará aproximadamente en mes y medio, sin dar una fecha específica.

“Cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza, así que hoy en día tenemos una muy buena esperanza de que vamos a tener la universidad que merecen los campechanos”, dijo la gobernadora.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]