El momento se ha viralizado en TikTok. Foto: Cuartoscuro

En el estado de Campeche, México, un camión de basura le dio un aventón a un joven porque este se quedó sin dinero para viajar en taxi. El momento quedó para la posteridad y se ha viralizado en TikTok.

La encargada de subir este video fue la usuaria Przligi (@przligi) y al momento de redactar esta nota cuenta con más de 100 mil vistas y miles de comentarios que celebran la buena actitud del servicio de limpieza de Campeche.

Camión de basura le da “aventón”

En la breve grabación se ve a un joven, con mochila y tenis blancos, montado a un lado del camión de basura, donde usualmente van los trabajadores de limpieza, mientras el vehículo avanza por alguna vialidad de Campeche.

El video va acompañado del mensaje “cuando no hay taxi, los del camión de basura se ofrecen a llevarte gratis” y aunque no se puede verificar si realmente no llevaba dinero, por lo menos todos los involucrados se divirtieron un rato.

De fondo se alcanzan a escuchar algunas risas, probablemente amigos del joven al que le dieron un “aventón”. Incluso, la trabajadora de limpieza que acompaña al “chavo” se va riendo de lo que está pasando.

Motociclista le da un “ride” a novia en medio de la carretera

Hace unos meses, se popularizó en redes la historia de una novia que, para llegar a su boda, le tuvo que pedir un “aventón” a un motociclista en la carretera México-Toluca.

“Le van a dar ‘ride’ a la novia en moto porque si no no llega”, dice una de las personas que captó el momento con su teléfono celular, cuando la novia se acomoda en el asiento y emprende con destino a la ceremonia nupcial.