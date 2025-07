GENERANDO AUDIO...

La “Manada de Campeche” atacó a una joven. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En México se sigue revictimizando a las mujeres que sufren de agresiones sexuales. Las autoridades no las escuchan, frenan sus casos e incluso protegen a los agresores, denunció Susan Saravia, quien aseguró que lo único que logra que avance una investigación es la denuncia pública, hacer viral un caso, con la exposición y estigma público que ello representa.

“¿Cómo quieren que hablemos si no nos van a escuchar? Muchas víctimas guardan silencio por miedo a ser juzgadas. Yo soy un reflejo de cómo incluso las autoridades nos juzgan. Tenemos que exhibirnos para ser escuchadas, para que se haga justicia. Creen que una víctima debe estar triste, pero no siempre es así. Ojalá quienes opinan sin empatía nunca vivan algo similar, y si ya lo vivieron, es lamentable que se expresen de esa manera”, añadió la joven.

Tras la denuncia en redes que hizo Susan Saravia, dos de sus tres presuntos agresores, Yoshua “N” y Jorge “N”, se presentarían ante la Fiscalía de manera voluntaria…

Así lo afirmaron mediante un comunicado las madres de ambos.

Han pasado cuatro meses desde que, el pasado 31 de marzo, Susan fue víctima de una agresión sexual por parte de tres hombres, entre ellos Yoshua “N”, a quien consideraba su amigo.

“Cansada, porque estoy en un proceso en el que algunos días me siento bien y en otros no. Hoy es uno de esos días difíciles. Estoy harta de recibir comentarios, de fingir lo que siento, de intentar mostrarme fuerte porque así me lo ha enseñado mi mamá. Pero ver los comentarios, ver todo, me hace dudar incluso de cómo debo sentirme. Estoy abrumada, porque algo que debería ser sencillo, como obtener justicia, no está ocurriendo”, dijo Susan Saravia, víctima de la “Manada de Campeche”.

Afirma que, antes de hacer público su caso, sus agresores recibieron protección…

Denuncian que la “Manada de Campeche” recibió protección

“Por ejemplo, en el Centro de la Mujer, como ellos tenían contactos, cambiaron completamente mi denuncia. Todo lo intentaban acomodar a su favor. Desde ahí comenzó el encubrimiento. Pasábamos día y noche ahí, incluso hasta la madrugada, esperando respuestas, buscando que el caso avanzara, y aun así no ocurría nada. Para ellos era normal vernos sentadas esperando.”

Susan también ha enfrentado comentarios que buscan invalidar su experiencia

Hoy, los presuntos agresores ya están siendo investigados. Sus propias familias publicaron comunicados en redes sociales, en los que señalaron que tanto Jorge “N” como Yoshua “N” acudirían de manera voluntaria ante la Fiscalía de Campeche para dar seguimiento al proceso legal.

“Si los familiares dicen que no hicieron nada, ¿por qué no se entregaron desde el primer momento? Existen medios legales, incluso el amparo. Si de verdad eran inocentes, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué hasta ahora que el caso se volvió mediático? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto?”

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó el miércoles que, como resultado de las investigaciones, el 10 de julio la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Ángel “N” por su probable participación en el delito de violación tumultuaria. Las autoridades continúan trabajando para localizar a los otros dos implicados.