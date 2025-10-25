GENERANDO AUDIO...

FOTO: Facebook DIF Campeche

Laura Sansores San Román, presidenta del DIF Campeche y hermana de la gobernadora Layda Sansores, sorprendió al presentar su cuarto informe de actividades en un formato poco común: un musical. Durante el evento, interpretó una versión adaptada de la canción “Canta Corazón”, popularizada por Alejandro Fernández, acompañada de un grupo de coristas.

En el video difundido en redes sociales, se escucha a Laura Sansores entonar frases como: “¡Este informe es cantando, el informe es de frente!”, mientras realiza el recuento de logros del organismo estatal.

La presentación se llevó a cabo ante autoridades y público local.

🎤😱 ¡Informe peculiar!



En Campeche, Laura Sansores, hermana de Layda Sansores, presentó su informe del DIF, pero lo hizo al ritmo de un musical y cantando con entusiasmo#diariocambio #Puebla @LaydaSansores pic.twitter.com/nNJT1kjxPc — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 24, 2025

Layda Sansores califica el formato como “original”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, estuvo presente en el acto y calificó de “original” el formato elegido por su hermana para presentar el informe del DIF. Desde la cuenta oficial de Facebook del DIF Campeche, se destacó que este año el evento “fue una experiencia distinta: un viaje sensorial para que, a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF”.

El organismo también subrayó que el propósito fue transmitir los resultados del trabajo realizado de una manera innovadora y emotiva, buscando conectar con la ciudadanía de forma diferente.

Críticas en redes por el formato musical del informe del DIF Campeche

Sin embargo, el acto generó división en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron la creatividad de la presidenta del DIF, otros criticaron el tono del evento y cuestionaron si un musical era apropiado para un informe oficial.

Pese a las reacciones, el video del “informe cantado” se volvió viral y acumuló miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en el ámbito político y social de Campeche durante la semana.

El polémico acto musical fue criticado por internautas en redes sociales algunos cuestionaron el formato elegido para dar a conocer el informe anual y para otro no representó una falta de respeto.