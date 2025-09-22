Pantalla de 547 pesos desata enfrentamiento en Walmart Campeche

GENERANDO AUDIO...

Promoción de pantalla desató enfrentamiento. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una promoción de Walmart por una pantalla de 70 pulgadas en 547 pesos provocó un incidente en Campeche, luego de que empleados de la tienda se negaran a entregar el artículo a un comprador que presentó el ticket de pago. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el cliente intentó retirar el producto ya pagado, pero personal de la sucursal lo retuvo y solicitó apoyo de la Policía Municipal, que finalmente detuvo al cliente.

Cliente muestra recibo de compra de pantalla en Walmart

En las imágenes compartidas en plataformas digitales, como en la cuenta de Facebook de Abogados del Consumidor, se observa a un hombre que exhibe su recibo de compra y trata de llevarse el artículo. Sin embargo, personal de Walmart Campeche bloqueó su salida para impedir que se llevara la pantalla que había comprado. Tras la confrontación, el consumidor salió a la calle cargando la pantalla, dispuesto a llevarse su compra, pero empleados llamaron a elementos de la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar y trasladaron al comprador junto con la pantalla en la batea de una patrulla.

Policía interviene tras disputa por pantalla en promoción

La oferta de Walmart indicaba que la pantalla tenía un costo de 547 pesos, lo que generó gran afluencia de clientes en la tienda. Testigos relataron que los trabajadores se negaron a liberar la mercancía pese a que el cliente contaba con la documentación de compra.

Videos muestran que, al menos, una docena de policías participaron en la detención. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre el motivo legal de la retención del comprador. Pero en redes sociales se ha llamado a la Profeco a revisar lo que los internautas consideraron un “abuso” contra los consumidores, exigiendo que si se exhiben productos a un precio, las cadenas de venta lo tienen que respetar.

