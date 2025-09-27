GENERANDO AUDIO...

Julión Álvarez fue vinculado con el crimen organizado en 2017. Foto: Cuartoscuro

El papá de Julión Álvarez, identificado como César Álvarez Villalpando, fue detenido junto con tres hombres más en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, municipio de Carmen, Campeche, la tarde del jueves 25 de septiembre.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió a las 16:05 horas en el entronque 18 de Marzo y Sabancuy, luego de que policías estatales inspeccionaran la camioneta en la que viajaban los cuatro hombres.

Ficha de la detención. Foto: SSPC

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez?

Según los reportes, la camioneta en la que viajaba César “N” tenía reporte de robo y al revisar el vehículo, los agentes hallaron varias armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. Uno de los tripulantes tenía permiso de portación, pero otro no contaba con autorización.

En la unidad se encontraron:

Una pistola calibre 9 mm, marca Beretta, con tres cargadores y 18 cartuchos

Otra pistola calibre 9 mm, marca Taurus, con cargador abastecido

Una pistola calibre .380, marca Pietro Beretta, con dos cargadores y 24 cartuchos

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Subdelegación de la FGR en Escárcega, donde quedaron a disposición por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

🚨 Julión Alvarez :

Porque, para sorpresa de nadie, detuvieron al papá del cantante Julión Álvarez; llevaba armas como Rambo y una camioneta robada, en Ciudad del Carmen, Campeche.

🔫

El cantante ha sido señalado por nexos con el narco.

🤫

A ver si le llega ya la Ley.

🙏🏻#RT… pic.twitter.com/1jVzqCWiYf — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 27, 2025

Antecedentes de Julión Álvarez con autoridades de EE.UU.

Cabe recordar que el cantante de regional mexicano ha enfrentado en el pasado problemas con el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).

En 2017, fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que lo llevó a perder su visa y contratos en plataformas digitales.

En 2022 fue exonerado y recuperó su visa; sin embargo, en 2024 volvió a enfrentar complicaciones cuando le fueron cancelados nuevamente sus permisos de trabajo en ese país.

El caso de su padre ahora se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]