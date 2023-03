Paquita, muy concentrada y sonriente, acomoda sus materiales para iniciar la clase. Tiene 37 años y nació con síndrome de Down, lo que no ha sido una limitante para que sea maestra de bisutería en un centro comunitario en Campeche. Enseña a ocho alumnas y en su trabajo demuestra el buen gusto y elegancia que la caracterizan.

Hace tres meses que comenzó a dirigir este taller y ya tiene un amplio stock de accesorios, pues, según Paquita, sólo le lleva 5 minutos armar una pulsera o un collar.

“La oportunidad que se le dio a Paquita aquí para empezar, ella no dijo que no, no le tuvo miedo al reto, porque muchas de las personas que vienen, pues son mayores que ella, y ella está muy esforzada con dedicarles tiempo y lo poquito que sabe o lo mucho que sepa dedicárselo a las personas que quieran venir aprender”.

Norma Navarro Sarmiento, responsable del Centro Comunitario.