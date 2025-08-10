Periodistas de Campeche se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de tribunal

GENERANDO AUDIO...

Layda Sansores denunció a los periodistas por violencia de género Foto: Cuartoscuro

Por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), los periodistas del medio La Barra Noticias, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores San Román por violencia política en razón de género en su modalidad digital y mediática.

Este sábado, los tres comunicadores emitieron un video en la página de Facebook del medio leyendo, por separado, un texto en el que se disculpaban por sus expresiones “ofensivas, estereotipadas” y que generaron violencia digital y mediática contra la mandataria estatal.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, decía el texto que leyeron en la transmisión, cada uno por separado.

Mientras que el mensaje se dio esta mañana, luego de que los periodistas apelaron la sentencia, que fue confirmada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), obligándolos a acatar la medida.

No es la primera medida de este tipo

Sin embargo, este no es el único caso en el que Sansores ha emprendido acciones legales contra comunicadores, pues en otro proceso dos juezas ordenaron al periodista Jorge González Valdez, y al periódico Tribuna Campeche, abstenerse de referirse a la gobernadora de Campeche.

Además, instruyeron que un “interventor” designado por el Tribunal Superior de Justicia de Campeche revise, apruebe o rechace los contenidos de dicho medio, antes de su publicación, a fin de evitar cualquier referencia a Sansores o a su administración.

Asimismo, luego de que el medio digital intentó revocar la medida, una jueza ratificó las acciones e impuso un plazo de 48 horas para que entregara el nombre y datos de sus redes sociales, a fin de iniciar con la revisión, bajo advertencia de multa.