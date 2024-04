26 días de protestas: policías de Campeche acusan a la gobernadora de no solucionar conflicto

Continúan las protestas de policías en Campeche. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los policías de Campeche cumplieron 26 días de manifestación sin que haya solución a sus demandas. Acusan que la gobernadora, Layda Sansores, no ha cedido a la principal petición que es la destitución de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, junto con los comandantes que están con ella.

Policías de Campeche responden a declaraciones de la gobernadora Layda Sansores

La causa de las protestas es el operativo fallido que se realizó en el centro penitenciario de San Francisco Koben, donde 30 elementos resultaron con lesiones por no contar con equipo antimotines.

“Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con la gobernadora. No ha venido a hablar con nosotros y no nos ha ofrecido ningún tipo de ayuda, ni solucions. Lo único que queremos es que se resuelva este conflicto y que se vaya la secretaria Marcela y todos sus compañeros”, declaró una mujer policía de Campeche

Los inconformes agregaron que ellos no han recibido uniformes, como lo comentó Layda Sansores en la entrevista en Palacio Nacional, el día de ayer, después de la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

“Ahora dice que ya entregó uniformes nuevos, y eso no es cierto. Aquí estamos los verdaderos policías que trabajan. También hacemos un esfuerzo por estar acá, en una lucha justa y legítima. Nosotros somos policías de verdad, que salimos a patrullar, no como ellos que se la pasan en la oficina comiendo charritos, pintándose las uñas, o viendo quién llega mejor maquillada”. Mujer policía de Campeche

Policías de Campeche convocan a nueva marcha

La noche del martes, 9 de abril, llegó a la manifestación de policías, un representante del gobierno de Campeche. A los oficiales se les informó que el secretario de gobierno, Armando Toledo Jamit, tiene la intención de invitarlos al diálogo el 11 de abril. Los elementos gritaron al unísono “NO”, por lo que se retiró del lugar.

Finalmente, los manifestantes convocaron a la marcha a favor de los policías el día 13 de abril a las 17:00 horas.

