Pomuch, el ritual de ‘bañar’ a los muertos en Campeche

Es un ritual que se practica año con año y que es de los más extraños en temporada de finados, pero para los pobladores de la comunidad de Pomuch, en Campeche, es una tradición ancestral y muestra de cariño y respeto: se trata de la limpieza de huesos de sus difuntos, los días previos a la celebración del Día de Muertos.

“Nosotros lo vemos de manera normal, algo como cotidiano, por decirlo así, porque fue algo que nuestros familiares, que hoy ya no se encuentran con nosotros, pues nos inculcaron, el respeto a nuestros fieles difuntos, venir a limpiar la casa de las personas que ya no tenemos en vida, es una forma de mostrar nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto hacia ellos, que ya no están con nosotros, que se nos adelantaron”

Sheyla Collí, familiar de difunto