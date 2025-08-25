Sequía se reduce 2.7% en tan sólo un mes en Campeche

GENERANDO AUDIO...

Se redujo la sequía en el estado de Campeche. Foto: UnoTV

El reporte más reciente del “Monitor de Sequía de México”, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que en el último mes se redujo la sequía en 2.7% del área de Campeche. A mediados de julio, en el 31.1% del área del estado se presentaba sequía, mientras que en el mismo periodo de agosto, la sequía estaba presente en el 28.4%.

Sequía se reduce en el estado de Campeche

Como ya se mencionó, el reporte más actual del “Monitor de Sequía de México”, con corte del 15 de agosto, menciona que el 28.4% del área del estado de Campeche presenta sequía.

Porcentaje de área con sequía (reporte 15 de agosto)

Anormalmente seco (D0): 24.9%

Sequía moderada (D1): 3.5%

Sin afectación: 71.6%

La situación ha mejorado un 2.7%, si se compara con el reporte del pasado 15 de julio, cuando la escasez de agua afectaba al 31.1% del área del estado.

Porcentaje de área con sequía (reporte 15 de julio)

D0 (anormalmente seco): 27.4%

D1 (sequía moderada): 3.7%

Sin afectación: 68.9%

Por otra parte, la sequía moderada (D1) avanzó ligeramente su presencia en los municipios de Campeche, pasando de 2 en julio pasado, a 4 en agosto.

Número de municipios con algún grado de sequía (reporte 15 de julio)

D0 (anormalmente seco): 9

D1 (sequía moderada): 2

Número de municipios con algún grado de sequía (reporte 15 de agosto)

D0 (anormalmente seco): 9

D1 (sequía moderada): 4

¿Qué estados presentan más área afectada por sequía?

Actualmente, Sonora es el estado más afectado por la sequía, con el 89.8% del área de su territorio con problemas de escasez de agua. Le siguen Tabasco (69.5%) y Coahuila (53.1%).

Estados más afectados por la sequía

Sonora: 89.8% de área con sequía

89.8% de área con sequía Tabasco: 69.5% de área con sequía

69.5% de área con sequía Coahuila: 53.1% de área con sequía

53.1% de área con sequía Chihuahua: 49.3% de área con sequía

49.3% de área con sequía Quintana Roo: 45.0% de área con sequía

Respecto al panorama general del país, de los 2 mil 471 municipios en México, en 180 municipios se presenta algún grado de sequía, 445 están anormalmente secos; los mil 846 restantes se mantienen sin afectación.

