¡Tómala! Steve Aoki le da pastelazo en la cara a Biby Rabelo, alcaldesa de Campeche

Steve Aoki le dio un pastelazo en la cara a Biby Rabelo, alcaldesa de Campeche. Lo anterior ocurrió durante la presentación del DJ en el Carnaval de Campeche 2024. Aunque algunas personas podrían considerar este acto como una grosería, la verdad es que forma parte del show.

La presidenta municipal de Campeche recibió pastelazo por parte del DJ Steve Aoki durante su presentación en el Carnaval. #HUAYNIUS pic.twitter.com/89Nm7QdQcN — Jorge Berthely (@Jorge_Berthely) February 8, 2024

Steve Aoki le da un pastelazo en la cara a la alcaldesa de Campeche

En redes sociales circula el video del momento en que Steve Aoki aventó un pastel hacia el público asistente a su concierto en el Carnaval de Campeche. Para sorpresa de algunos, Biby Rabelo recibió el pastelazo en la cara.

Contrario a lo que se podría pensar, la alcaldesa se tomó con buen humor este incidente y hasta presumió en sus historias de Instagram su cara llena de crema pastelera. Incluso, días antes, Rabelo había adelantado el pastelazo porque publicó una foto en redes sociales.

¿Por qué Steve Aoki da pastelazos a sus fans durante sus conciertos?

En 2011, el artista Autorotique publicó el video del sencillo “Turn Up the Volume”, en el que se ven varios pasteles explotando en la cara de las personas, todo esto en cámara lenta. A Steve Aoki le gustó tanto la canción que se le ocurrió la idea de promocionarla en sus conciertos aventando un pastel hacia el público.

Al principio el DJ tenía miedo de la reacción de la gente, pero la primera vez que tocó en vivo “Turn Up the Volume” y sacó un pastel en el escenario, la gente “enloqueció” y no faltó el “loco” que pidió el pastelazo en la cara. Luego de esta presentación, en sus conciertos se volvió habitual ver pancartas con el mensaje “Cake me”. Y así fue como nació una tradición que continúa hasta el día de hoy.

