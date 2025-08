En México se sigue revictimizando a las mujeres que sufren de agresiones sexuales. Las autoridades no las escuchan, frenan sus casos, e incluso protegen a los agresores, denunció Susan Saravia.

Agregó que lo único que logra que avance una investigación es la denuncia pública, hacer viral un caso, con la exposición y estigma público que ello representa.

“Cómo quieren que hablemos si no nos van a escuchar, cuántas víctimas se han callado por lo mismo, porque tienen miedo a ser juzgadas y porque somos reflejo de que sí nos juzgan las mismas autoridades. Lastimosamente, mi caso es un reflejo de cómo sí somos juzgadas, y cómo no somos escuchadas, de cómo nos tenemos que exhibir para ser escuchadas y para que se haga justicia, de cómo tenemos que demostrar, de cómo ellos creen que una víctima es representación de tristeza pero no siempre es así; entonces yo opino que es gente que espero que nunca viva algo así”

Susan Saravia / víctima de agresión sexual