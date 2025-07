Víctima de la Manada de Campeche da la cara y acusa que las autoridades encubren a sus agresores

Susana Saravia, víctima de abuso sexual por parte de tres sujetos conocidos como la Manada de Campeche, dio la cara públicamente para exigir justicia y pedir que las autoridades estatales dejen de encubrir a sus agresores. También relató todo lo que ha vivido desde que el caso se viralizó en redes sociales, la semana pasada.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 30 de marzo Susana y sus agresores fueron a un antro en San Francisco, Campeche y posteriormente continuaron la fiesta en el departamento de la joven; en este lugar sus agresores abusaron sexualmente de ella.

“Cielo”, como se le conocía anteriormente para encubrir su identidad, explicó que nunca quiso que su caso se hiciera público, pero debido a que sus agresores tienen contactos en la Fiscalía de Campeche que los encubren, decidió acudir a las redes sociales para alzar la voz.

Desde que se dio a conocer el caso de la Manada de Campeche, Susana dice que ha recibido ataques en internet que intentan invalidar su denuncia y desinforman a la gente. De acuerdo con su testimonio, estos ataques serían orquestados por las familias de sus tres agresores.

Sobre los comentarios negativos que tratan de desprestigiarla, ella declaró que no es responsable de lo que le pasó el pasado mes de marzo; también mencionó que uno de sus violadores era su amigo y confiaba en él.

“Yo no salí sola con tres hombres, con desconocidos, uno de ellos era mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo, confiaba en él. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron”, dijo.