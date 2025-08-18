GENERANDO AUDIO...

Jóvenes acusados de violación en Campeche. Foto: GettyImages

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que este lunes un Juez de Control del Primer Distrito Judicial determinó que vinculan a proceso a dos jóvenes por ataque sexual en grupo en Campeche. Se trata de Yeshua “N” y Jorge “N”, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, señalados como presuntos responsables del delito de violación equiparada tumultuaria en agravio de Susan.

De acuerdo con la información oficial, ambos quedaron a disposición en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde permanecerán durante el desarrollo del proceso penal.

Fiscalía de Campeche confirma vinculación a proceso

En el caso también figura Ángel “N”, quien previamente había sido vinculado a proceso por los mismos hechos y permanece bajo resguardo en el centro penitenciario de San Francisco Kobén.

La autoridad judicial precisó que los tres implicados están ahora bajo disposición del Juez de Control, en seguimiento a la investigación que se inició tras los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2025 en un departamento ubicado en la ciudad capital.

Audiencia inicial y medidas cautelares en Campeche

El 17 de agosto se realizó la continuidad de la audiencia inicial, en la cual se resolvió la situación jurídica de Yeshua “N” y Jorge “N”. En dicha diligencia, el juez resolvió la vinculación a proceso y ordenó que continúen detenidos en el penal.

Asimismo, se concedió al Ministerio Público un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con el objetivo de integrar pruebas y elementos adicionales.

Los tres implicados están bajo control judicial

Las autoridades de Campeche confirmaron que los tres jóvenes implicados en el caso ya se encuentran bajo la disposición del juez, mientras avanza la fase complementaria del procedimiento judicial.

