GENERANDO AUDIO...

Intensas lluvias provocaron inundaciones en Suchiate, Chiapas

Las fuertes lluvias registradas en las últimas 24 horas provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintas colonias del municipio de Suchiate, Chiapas, afectando viviendas, calles y caminos rurales. Autoridades locales mantienen operativos de Protección Civil ante el incremento del caudal del río Suchiate.

Durante la tarde de este martes, un balsero que intentaba cruzar el afluente con mercancía entre México y Guatemala cayó al río, aunque logró ser rescatado por sus compañeros, de acuerdo con reportes de las autoridades municipales. El caudal del río se elevó de forma considerable debido a las torrenciales lluvias que han caído en la región fronteriza en los últimos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El Ayuntamiento de Suchiate activó los protocolos de emergencia para auxiliar a la población afectada. Personal de seguridad, bomberos y brigadas municipales se desplegaron en las zonas más vulnerables para atender reportes de viviendas inundadas y trasladar a familias a los refugios temporales habilitados.

El presidente municipal, Elmer Vázquez Gallardo, informó que las fuerzas del orden público trabajan a marcha forzada para atender los daños y garantizar la seguridad de las familias. “Amigos y amigas de Suchiate, les informo que estamos trabajando sin descanso para proteger a las familias y atender las afectaciones provocadas por las lluvias”, expresó el edil.

Intensas lluvias provocaron inundaciones en Suchiate, Chiapas

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil mientras continúan los trabajos de desazolve y limpieza en las zonas afectadas. “Estamos haciendo todo lo necesario por su seguridad y bienestar”, añadió.

Autoridades municipales permanecen en alerta preventiva ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar zonas de riesgo.