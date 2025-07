Acusan al director del Indeporte de Chiapas de acoso a menores; difunden supuesto audio

El director del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), Adonaí Sánchez Osorio, fue señalado públicamente luego de que se difundiera un audio en redes sociales en el que, presuntamente, dirige comentarios personales a una menor de edad. En la grabación, que se ha hecho viral en plataformas digitales, el funcionario llama a la joven “guapa” y “pequeña”, además de hablarle sobre aspectos de su vida privada.

Hasta el momento, Adonaí Sánchez Osorio no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a este contenido. El Instituto del Deporte tampoco ha publicado una postura institucional. Según versiones difundidas en redes sociales, quienes habrían publicado el audio serían padres de menores que mantienen contacto con el organismo deportivo estatal.

“Hola guapa, buenos días, yo tuve una carrerita hoy a las 7 de la mañana y después me fui a un restaurante que me gusta y ya ahorita a darnos un bañito y más tarde otros eventos de deporte, pero cuéntame, quiero saber más de ti, así como en específico ¿Qué has hecho?”.

Audio filtrado en redes sociales donde presuntamente habla Adonaí Sánchez Osorio