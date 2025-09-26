Alcalde de Suchiate, Elmer Velázquez, aparece con peluca y tacones en antro gay

GENERANDO AUDIO...

Reacciones por alcalde con peluca y tacones en Suchiate. Foto: Getty Images

El alcalde de Suchiate, Elmer Velázquez, fue captado en un antro gay luciendo peluca, tacones y vestimenta de mujer mientras bailaba y convivía con asistentes, según un video que circula en redes sociales. La grabación, difundida por usuarios en plataformas digitales, muestra al presidente municipal en un momento de recreación, lo que ha generado diversas reacciones dentro y fuera del municipio fronterizo de Chiapas.

Video de Elmer Velázquez en antro gay

En las imágenes compartidas, como en la cuenta de redes sociales de X identificada como Que Poca Madre, se observa a Elmer Velázquez portando una peluca negra, aretes brillantes y tacones, participando en una dinámica de baile en un presunto antro gay.

La publicación ha sido compartida en distintas cuentas de redes, donde habitantes de Suchiate y usuarios de otras regiones comentan sobre la presencia del funcionario en el establecimiento. “El presidente municipal aparece disfrutando de un evento social”, refieren mensajes en redes.

Reacciones de la población y redes sociales

La difusión del video provocó una amplia conversación en Suchiate. Algunos usuarios señalan que las actividades personales del alcalde de Suchiate corresponden a su ámbito privado, mientras otros opinan que, por su cargo, debería mantener una imagen institucional.

En publicaciones se leen comentarios como: “Cada persona es libre de su vida personal, pero el cargo público exige responsabilidad”. Hasta el momento, el funcionario no ha emitido un comunicado oficial sobre las grabaciones.

Contexto en Chiapas

El municipio de Suchiate, en la frontera sur de México, ha sido mencionado en medios locales por la constante actividad política y social. El caso del alcalde Elmer Velázquez ha suscitado una descarga de comentarios en torno al asunto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]