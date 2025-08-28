Aprueban en Chiapas la Ley de Voluntad Anticipada

GENERANDO AUDIO...

Los legisladores subrayaron que esta ley no es eutanasia. FOTO: Getty

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la Ley de Voluntad Anticipada, con la que se regula la decisión de las personas para rechazar medios, tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen de manera innecesaria la vida.

La determinación, avalada por el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, busca garantizar en todo momento la dignidad, autonomía y derechos de los pacientes con enfermedad incurable o en situación terminal. Esta declaración puede revocarse en cualquier momento.

Respeto a la dignidad y cuidados paliativos

Los legisladores subrayaron que esta ley no es eutanasia, ya que no acorta ni prolonga la vida, sino que respeta el proceso natural de la muerte. Además, favorece la atención y cuidados paliativos, ofreciendo acompañamiento y soporte humano sin intervención médica.

Para formalizar la voluntad anticipada, las modalidades son:

Presentar un documento ante notario público.

Puede hacerlo cualquier persona con capacidad de ejercicio.

El documento debe ser escrito, firmado por el otorgante y dos testigos.

Debe incluir la designación de un representante y puede contemplar la donación de órganos.

La Secretaría de Salud debe ser notificada en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Registro Estatal de Voluntades Anticipadas

El documento también podrá ser suscrito por la persona enferma en situación terminal, con certificación del médico tratante y capacidad de ejercicio; o bien, en caso de menores o incapaces, por sus padres o tutores. En ausencia de estos, podrán hacerlo, en ese orden: cónyuge, concubina(o), hijos mayores, padres, nietos mayores o hermanos mayores, siempre con diagnóstico previo de una institución de salud.

Con esta iniciativa se crea el Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, a cargo de la Secretaría de Salud, que será la responsable de recibir, resguardar y dar seguimiento a los documentos emitidos.

