Bailarina ofrece disculpa tras polémica con Bandera Nacional en Chiapas

Foto: Cuartoscuro/Getty

La bailarina Yoana de la Cruz difundió un video en redes sociales tras la polémica que generó su presentación en la que movía la Bandera de México con un traje corto.

En su mensaje, se presentó como licenciada en psicología educativa, emprendedora y maquillista profesional, y aseguró que nunca fue su intención faltar al respeto a los símbolos patrios ni a la celebración de independencia.

“Me disculpo con todas las personas que se sintieron ofendidas, no fue mi intención faltar al respeto a los símbolos patrios”, declaró.

Explicó que el traje fue confeccionado por ella misma, inspirado en atuendos tradicionales de su localidad, y que su actuación estaba pensada únicamente como entretenimiento para aportar un momento de alegría y espectáculo durante la ceremonia.

Reacción del Ayuntamiento de Reforma, Chiapas

El Ayuntamiento de Reforma aún no emite un pronunciamiento formal. El presidente municipal, Pedro Ramírez, publicó un mensaje inicial en Facebook defendiendo la celebración y cuestionando las críticas, aunque lo eliminó horas después.

“A los pocos que critican y se las dan de santo y santurrones les digo: ya dejen de criticar. Vivan su vida y dejen vivir a los demás”, señaló.

Usuarios en redes consideran que la bailarina no debería ser la primera en disculparse, y esperan una postura oficial del alcalde sobre lo sucedido.

