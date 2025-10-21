GENERANDO AUDIO...

Reportan balacera frente al casino “Vegas” en Tapachula. Foto: Lizeth Coello

Alrededor de las 2:00 de la madrugada se registró una balacera frente al casino “Vegas”, ubicado sobre el Libramiento Sur Poniente de Tapachula, Chiapas; lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y de servicios periciales.

Vecinos reportaron la balacera a las autoridades

Vecinos y vigilantes del área alertaron a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento, que dejaron como saldo más de 10 unidades dañadas y no se reportaron heridos.

De acuerdo con los primeros informes, en el sitio se contabilizaron más de 70 detonaciones de armas de fuego de alto calibre, tanto dentro como fuera del establecimiento.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Municipal, así como corporaciones estatales y federales que implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que el ataque fue positivo a disparos de arma de fuego, por lo que solicitaron la intervención de servicios periciales.

Los proyectiles causaron daños en las fachadas de diversos inmuebles cercanos en vehículos estacionados frente a una agencia de automóviles.

Fiscalía integró la carpeta de investigación

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios balísticos y trabajos de campo para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Mientras tanto, las corporaciones policiacas estatales y municipales mantienen recorridos y patrullajes en el sector con el fin de ubicar a los presuntos responsables de los hechos.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidos, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. Una de las investigaciones por el ataque y se presume esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la región.