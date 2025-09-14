Cancelan Ley Seca en Chiapas para apoyar al gremio restaurantero
Este sábado la Secretaría de Salud del estado de Chiapas informó que queda cancelada la Ley Seca que se aplicarían los días 15 y 16 de septiembre por motivos de las Fiestas Patrias.
Cancelan Ley Seca en el estado de Chiapas
En la circular enviada a establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas, bares, restaurantes y discotecas, se notificó que la circular No. IS/DIPRIS/AJ/210/2025 queda sin efecto.
Por lo que se aprobó que los establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas puedan vender productos en horarios autorizados de acuerdo a la licencia sanitaria correspondiente sin exceder las 02:00 horas.
Se informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en conjunto con los 124 Ayuntamientos, realizarán operativos de vigilancia constante el fin de prevenir incidentes relacionados con el consumo inmoderado o exceso de bebidas alcohólicas generando con ello un riesgo a la salud a la población.
Los establecimientos que no acaten las disposiciones serán sujetos a la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes. Finalmente las autoridades realizan el exhorto a los establecimientos a cumplir con lo dispuesto.