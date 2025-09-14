Cancelan Ley Seca en Chiapas para apoyar al gremio restaurantero

GENERANDO AUDIO...

Cancelan Ley Seca en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Este sábado la Secretaría de Salud del estado de Chiapas informó que queda cancelada la Ley Seca que se aplicarían los días 15 y 16 de septiembre por motivos de las Fiestas Patrias.

Cancelan Ley Seca en el estado de Chiapas

En la circular enviada a establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas, bares, restaurantes y discotecas, se notificó que la circular No. IS/DIPRIS/AJ/210/2025 queda sin efecto.

Por lo que se aprobó que los establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas puedan vender productos en horarios autorizados de acuerdo a la licencia sanitaria correspondiente sin exceder las 02:00 horas.

Se informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en conjunto con los 124 Ayuntamientos, realizarán operativos de vigilancia constante el fin de prevenir incidentes relacionados con el consumo inmoderado o exceso de bebidas alcohólicas generando con ello un riesgo a la salud a la población.

Los establecimientos que no acaten las disposiciones serán sujetos a la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes. Finalmente las autoridades realizan el exhorto a los establecimientos a cumplir con lo dispuesto.

