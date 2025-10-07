Capturan a hombre por grabar y publicar videos de trabajadoras sexuales en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Cae el “Señor Equis” por difundir videos de trabajadoras sexuales. Foto:FGE Chiapas

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la detención de un hombre identificado como Daniel “N”, señalado por grabar y difundir videos de trabajadoras sexuales de la Zona de Tolerancia, conocida como Zona Galáctica, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

El detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente por su presunta responsabilidad en el delito contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas.

Grababa sin consentimiento a trabajadoras sexuales en la Zona Galáctica

De acuerdo con la información oficial, el imputado, quien en redes sociales se identificaba como el “Señor Equis”, ingresó a la Zona de Tolerancia con equipo de grabación y filmó a trabajadoras sexuales y a los clientes del lugar sin su consentimiento. Los videos fueron posteriormente difundidos en medios públicos y plataformas digitales, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“No vamos a tolerar que se exponga la vida y la privacidad de las personas. El responsable de este caso ya se encuentra enfrentando la justicia”, declaró Llaven Abarca.

El fiscal explicó que la difusión de este tipo de material vulnera los derechos de las personas involucradas y contraviene la legislación vigente en materia de privacidad y protección a la identidad.

Autoridades de Chiapas aplican la ley por violar privacidad sexual

El titular de la FGE de Chiapas señaló que este caso forma parte de los esfuerzos institucionales para combatir delitos relacionados con la intimidad personal y el uso indebido de material audiovisual.

El imputado, Daniel “N”, fue detenido tras las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas por las víctimas y fue trasladado ante la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

“Aplicaremos la ley sin miramientos cuando se vulnere la integridad de las personas”, subrayó el fiscal. El funcionario reiteró que la dependencia continuará con acciones de prevención, investigación y sanción de conductas que afecten la integridad corporal y la privacidad sexual en el estado.

Fiscalía de Chiapas pide denunciar delitos contra la intimidad

La Fiscalía estatal exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de difusión de imágenes o videos íntimos sin autorización, pues este tipo de actos están tipificados en el Código Penal estatal como delitos contra la privacidad sexual.

De igual forma, la dependencia pidió no compartir ni replicar material que vulnere los derechos de las víctimas.

El organismo recordó que el objetivo es garantizar el respeto a la dignidad y la integridad personal, en cumplimiento con las normas de protección de datos y privacidad en el ámbito digital.

