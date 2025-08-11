Con Fuerza Pakal, luchan contra el crimen en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Chiapas refuerza sus operaciones contra el crimen organizado con helicópteros artillados Black Hawk, drones y lanchas interceptoras como parte de las acciones de la Policía Estatal y el grupo de fuerzas especiales Pakal.

Helicóptero blindado con capacidad de infiltración

El Black Hawk cuenta con blindaje, dos metralletas de alto poder y puede volar hasta 300 kilómetros por hora. Con ese helicóptero, se pueden realizar maniobras de infiltración para ingresar a zonas de difícil acceso.

La tripulación está capacitada para realizar tácticas de combate y rescate desde una cuerda colgante en pleno vuelo.

“Hoy vamos a tener una operación donde va a haber una infiltración y una exfiltración, van a filtrar compañeros con soga rápida y los van a exfiltrar con soga espía, esta es una operación que se hace cuando hay árboles o hay algo que pueda obstaculizar el aterrizaje”, Óscar Aparicio Avendaño, Seguridad del Pueblo

Operativos por aire, tierra y agua

Las fuerzas de seguridad también emplean aviones no tripulados y drones para vigilancia, así como lanchas interceptoras tipo Monster, que alcanzan 35 nudos para detener embarcaciones sospechosas con posibles generadores de violencia.

“Hemos llegado a lugares donde antes no se podía entrar, había lugares en San Juan Chamula, en Oxchuc, Pantheló, donde era impensable que entraran las autoridades que por muchos años no entraron y que hoy tenemos presencia y que; inclusive, que los propios ejidales nos han solicitado la presencia del grupo Pakal y tenemos operativos permanentes”, Óscar Aparicio Avendaño, Seguridad del Pueblo

Seguridad y turismo, de la mano

Con más seguridad, las autoridades esperan la recuperación del turismo para estas vacaciones.

“Para Chiapas el turismo es una actividad importante de generación de bienestar, entonces tenemos estos 2 atractivos que ya podemos visitar, ir de municipio en municipio, desde la costa hasta el norte a Palenque, con la seguridad y que, gracias a estas estrategias en todos los destinos, se respira tranquilidad”, María Eugenia Culebro Pérez, secretaria de turismo de Chiapas

Comerciantes y artesanos de pueblos emblemáticos como San Cristóbal de las Casas agradecen las acciones en materia de seguridad.

“Antes había mucho delincuente, como que se escuchaba rumor de que ya se mataron o los motonetos se matan o asaltan mucho, pero ahorita, pero en estos últimos meses ha habido un cambio… Uno puede caminar tranquilo sin riesgo, caminar, sin tener miedo”, Josefina Pérez Jiménez, artesana, San Cristóbal de las Casas