Autoridades refuerzan vigilancia en volcán Chichonal. Foto: Getty Images

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el volcán Chichonal, localizado en el noroeste de Chiapas, entre los municipios de Francisco León y Chapultenango, ha presentado un incremento en la actividad sísmica registrado entre el 6 de junio y el 21 de agosto de 2025. De acuerdo con la dependencia, este fenómeno no representa un riesgo mayor para la población, pero se mantendrá una estricta vigilancia mediante la instalación de un Puesto de Mando.

Monitoreo del volcán Chichonal en Chiapas

La CNPC explicó que los movimientos fueron identificados por especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Para reforzar el seguimiento, desde hoy se instaló un Puesto de Mando coordinado con las secretarías de Protección Civil de Chiapas y Tabasco.

La dependencia subrayó: “El volcán no representa un riesgo mayor para la población. La vigilancia científica es continua y cualquier cambio será informado de inmediato por los canales oficiales”.

Medidas preventivas en torno al volcán Chichonal

Con el propósito de proteger a comunidades y visitantes, las autoridades determinaron medidas específicas:

Restringir el acceso al cráter

Monitoreo permanente las 24 horas a cargo de especialistas

Sesión permanente del Comité Científico Asesor

Campaña de información dirigida a comunidades y visitantes sobre acciones preventivas

Asimismo, la CNPC exhortó a la población a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales como CNPCmx y Protección Civil Chiapas, además de seguir todas las recomendaciones y evitar la propagación de rumores.

Plan operativo para la seguridad en Chiapas

Desde 2021, la CNPC y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas cuentan con un Plan Operativo que establece las zonas de riesgo identificadas en el mapa de peligros volcánicos, rutas de evacuación previamente definidas y refugios temporales listos para activarse si fuera necesario.

Las autoridades recordaron que el monitoreo al volcán Chichonal continuará y se dará a conocer cualquier modificación en la actividad volcánica a través de comunicados oficiales.

