Chiapas libera 100 millones de moscas estériles para frenar al Gusano Barrenador

El gobierno federal implementa una estrategia inédita en el sur de México: liberar 100 millones de moscas estériles por semana para frenar el avance del Gusano Barrenador, una plaga que afecta tanto al ganado como a los humanos.

Con al menos ocho mil casos detectados en animales del país, las autoridades realizan hasta siete liberaciones diarias desde Chiapas, donde las moscas son empacadas y dispersadas mediante vuelos controlados. Los insectos provienen de instalaciones en Panamá y son enviados cada día a México.

Moscas estériles contra el Gusano Barrenador

Antes de cada liberación, se trazan polígonos de vuelo en las zonas donde se ha detectado la presencia del gusano o casos de miasis, enfermedad provocada por las larvas. Los aviones utilizados cuentan con tecnología especial que permite una distribución uniforme de los insectos.

Según José Luis Quintero Fon, coordinador del Programa Operativo Mosca, cada operación incluye entre 3 mil y 4 mil moscas estériles, lo que incrementa las probabilidades de que los insectos estériles copulen con hembras silvestres y frenen la reproducción del parásito.

El funcionario señaló que buscan erradicar el gusano en menos tiempo que la campaña anterior, que duró 19 años, gracias a los avances tecnológicos y a una mayor capacidad operativa.

Producción nacional en camino

Aunque Chiapas aún no produce sus propias moscas estériles, se realizan pruebas en la planta de Moscamed, ubicada en el municipio de Metapa, donde ya se trabaja con otros tipos de insectos para combatir plagas.

La encargada del Centro de Empaque de Moscas Estériles, Iris Carreón, explicó que las liberaciones se hacen en las mañanas, cuando los insectos tienen mayor actividad natural, para conservar su calidad y efectividad.

Actualmente se rehabilita un espacio en Moscamed con una inversión de 30 mil millones de dólares, que permitirá iniciar la producción local de moscas estériles en julio próximo.

