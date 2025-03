Cierran Cañón del Sumidero, en Chiapas, por fuertes vientos

GENERANDO AUDIO...

La llegada del Frente Frío número 35 trajo fuertes vientos que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, por lo que la Capitanía de Puerto declaró bandera roja a la navegación en el río Grijalva, en Chiapas. También se cancelaron los recorridos por el Cañón del Sumidero desde temprana hora.

El fenómeno afecta directamente al Golfo de Tehuantepec y con ello se prevé un incremento en el oleaje.

Autoridades recomiendan implementar medidas de seguridad en la navegación, para evitar cualquier tipo de accidente y salvaguardar la integridad de la tripulación.

Operadores turísticos lamentaron el hecho, pues la situación económica del gremio no ha sido favorable en los últimos meses.

“Cero navegación, no puede salir ninguna embarcación en estas situaciones, hasta las indicaciones de la capitanía, cuando las corrientes de aire no estén tan fuertes, porque en el boletín o el documento que se envió (se leía que) iban a llegar hasta 60 km/h las rachas de viento, entonces va a valorar capitanía si se abre o no se abre la navegación para el día de mañana”, informó Mauricio Alejandro Ortiz Ruiz, presidente de la Cooperativa Turística del Grijalva en Chiapa de Corzo.

Los operadores del Cañón del Sumidero saben que salvaguardar la integridad de los visitantes es lo primero y acatarán las indicaciones de las autoridades.

“Pues bastante, bastante fuerte, principalmente lo que es el cañón, porque es un cajón prácticamente y el aire choca en ocasiones y eso hace que las embarcaciones se muevan mucho. Los mismos operadores nos han comentado que hay un lugar que se llama los Cuatro Vientos, donde se encuentra precisamente todos y ahí se pone bastante feo, entonces por eso entendemos la preocupación de capitanía de puerto en cerrar la navegación para no exponer a un accidente lo que es el Cañón del Sumidero”, destacó Ortiz Ruiz.

En situaciones como esta pierden todos, incluso los más de 20 trabajadores y lancheros, debido a que reciben propinas de los visitantes.